Галактионов сдерживал Воробьёва, Дивеев удивлялся пенальти, Вега боролся с Пруцевым. Фото

22 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал петербургский «Зенит». Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

В конце встречи на 90+6-й минуте в ворота «Зенита» был назначен 11-метровый удар за игру рукой Игоря Дивеева. Нападающий Николай Комличенко не реализовал пенальти.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (49). Второе место занимает «Краснодар» (54), имея матч в запасе.