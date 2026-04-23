Матч-центр:
Корнеев рассказал, кто заслуживал победы больше — «Локомотив» или «Зенит»

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев высказался о результате матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась нулевой ничьей.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Сложный матч для обеих команд. Учитывая давление, которое соперники оказывали друг на друга, был показан хороший футбол. Если брать по моментам, «Локомотив» создал больше и, наверное, заслуживал победы больше, чем «Зенит». Но вратари тоже играют свою роль. Игра мне очень понравилась. Достойный футбол от команд, идущих в лидерской группе», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 49 очков.

Материалы по теме
Губерниев отреагировал на результат матча «Локомотива» с «Зенитом»
