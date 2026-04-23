«Сам хвастался». В Испании назвали причину травмы Ямаля во время исполнения пенальти

«Сам хвастался». В Испании назвали причину травмы Ямаля во время исполнения пенальти
Ведущий спортивного телеканала Futbol Total en Dsports Хуан Фурланчич высказался о травме нападающего Ламина Ямаля, которую он получил во время исполнения пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0). Ямаль покинул поле в концовке первого тайма.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Ямаль – 40'    

«Невероятно, что Ламин Ямаль получил травму, когда бил пенальти. И давайте отбросим иронию или юмор, это совершенно реально — он получил травму, когда бил пенальти. И это футболист, который менее 48 часов назад показал, как забавно есть фастфуд, прилетев рано утром на частном самолете за двое суток до матча. Думаю, всё это не совпадение, не случайность, а результат невезения или неудачи. Это связано с последствиями, вероятно, плохого самочувствия, недостаточного отдыха, пренебрежения собственным здоровьем, риска и в итоге того, что произошло. А ведь это не какая-то украденная хакерами фотография. Ламин сам хвастался этим», — приводит слова Фурланчича Marca.

Ранее сообщалось, что Ямаль рискует не сыграть в Ла Лиге до конца сезона и может пропустить старт чемпионата мира 2026 года.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 18 результативных передач.

Материалы по теме
Ямаль — мимо ЧМ? «Барса» обыграла «Сельту», но кого это теперь интересует
Ямаль — мимо ЧМ? «Барса» обыграла «Сельту», но кого это теперь интересует
