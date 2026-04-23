«Закошмарил Комличенко». Корнеев назвал главного героя концовки матча «Локо» — «Зенит»

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев высказался о спорном эпизоде в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). В концовке встречи главный арбитр Алексей Сухой после видеопросмотра назначил пенальти в ворота «Зенита», который не смог реализовать нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.

«В моменте с пенальти, на мой взгляд, контакт мяча с рукой очевиден. Надо ли за такой контакт назначать пенальти — уже не понимаем. Одни назначают, другие нет. При этом отмечу действия Барриоса, который перед исполнением пенальти закошмарил Комличенко. Он долго что-то говорил, постоянно кричал, не знаю, на каких языках… Барриос — главный герой этого эпизода! Он создал атмосферу нервозности — и Комличенко не забил», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 49 очков.