Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Нантом», где Сафонов отыграл «на ноль»
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Нантом» (3:0) в 26-м туре чемпионата Франции.
Франция — Лига 1 . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Нант
Нант
1:0 Кварацхелия – 13' 2:0 Дуэ – 37' 3:0 Кварацхелия – 50'
«Я особенно доволен сегодня, потому что мы выиграли матч, а это самое важное на данном этапе сезона. Но также потому, что увидел игру футболистов, которые получают не так много минут, но всё равно показывают свой уровень. Я говорю о Бералдо, Дро и Мбайе, которые снова вышли на поле. Думаю, важно демонстрировать нашу способность играть вне зависимости от состава и показывать командную игру», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.
Напомним, ворота «ПСЖ» в этом матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
Комментарии
