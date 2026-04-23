Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Нантом», где Сафонов отыграл «на ноль»

Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Нантом», где Сафонов отыграл «на ноль»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Нантом» (3:0) в 26-м туре чемпионата Франции.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Нант
Нант
1:0 Кварацхелия – 13'     2:0 Дуэ – 37'     3:0 Кварацхелия – 50'    

«Я особенно доволен сегодня, потому что мы выиграли матч, а это самое важное на данном этапе сезона. Но также потому, что увидел игру футболистов, которые получают не так много минут, но всё равно показывают свой уровень. Я говорю о Бералдо, Дро и Мбайе, которые снова вышли на поле. Думаю, важно демонстрировать нашу способность играть вне зависимости от состава и показывать командную игру», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Напомним, ворота «ПСЖ» в этом матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android