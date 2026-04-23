Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Нантом», где Сафонов отыграл «на ноль»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Нантом» (3:0) в 26-м туре чемпионата Франции.

«Я особенно доволен сегодня, потому что мы выиграли матч, а это самое важное на данном этапе сезона. Но также потому, что увидел игру футболистов, которые получают не так много минут, но всё равно показывают свой уровень. Я говорю о Бералдо, Дро и Мбайе, которые снова вышли на поле. Думаю, важно демонстрировать нашу способность играть вне зависимости от состава и показывать командную игру», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Напомним, ворота «ПСЖ» в этом матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов.