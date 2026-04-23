Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тренер «Зенита» Семак назвал проблемы в игре Соболева и Дурана в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру Александра Соболева и Джона Дурана в матче 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Не хватило качества в завершении — это раз. Во-вторых, тот же Саша Соболев по старанию — хорошо, по качеству — много брака, тяжело, учитывая ещё игры через два дня на третий. У Дурана, наоборот, хорошее качество, но движения мало, ему нужно адаптироваться к чемпионату, а времени нет. Ждём, что он покажет свои лучшие качества. Был момент, Джон хорошо развернулся, побежал — сразу фол. Времени не так много, всего ничего. Конечно, ему нужно привыкать к нашему чемпионату и просто становиться таким зрелым футболистом, чтобы меньше было каких-то эмоциональных составляющих, больше использовать свои качества. Качества у него есть — ждём, поэтому и выпускаем», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на стадионе «Газпром Арена» с грозненским «Ахматом» 26 апреля.

«Локомотив», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 49 очков. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 25 апреля.

Комментарии
