«Хочу объяснений». Флик — об отмене гола Торреса в матче «Барселоны» с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об отмене гола нападающего сине-гранатовых Феррана Торреса в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0). Напомним, на 55-й минуте главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро отменил гол испанского форварда каталонцев, зафиксировав офсайд.

«Считаю, что второй гол, забитый Ферраном, был забит корректно. Хочу получить объяснения, почему его отменили. Где был офсайд? Я видел ту же фотографию, что и вы. Обычно контролируем матч. «Сельта» же оказывала сильное давление, играя высоко. Создавать моменты и забивать непросто. Мы несколько раз легко теряли мяч, это нам не помогало», — приводит слова Флика Marca.

После 32 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 82 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Сельта» располагается на седьмой строчке, у команды в активе 44 очка.