«Хочу объяснений». Флик — об отмене гола Торреса в матче «Барселоны» с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об отмене гола нападающего сине-гранатовых Феррана Торреса в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0). Напомним, на 55-й минуте главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро отменил гол испанского форварда каталонцев, зафиксировав офсайд.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Окончен
1 : 0
Сельта
1:0 Ямаль – 40'    

«Считаю, что второй гол, забитый Ферраном, был забит корректно. Хочу получить объяснения, почему его отменили. Где был офсайд? Я видел ту же фотографию, что и вы. Обычно контролируем матч. «Сельта» же оказывала сильное давление, играя высоко. Создавать моменты и забивать непросто. Мы несколько раз легко теряли мяч, это нам не помогало», — приводит слова Флика Marca.

После 32 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 82 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Сельта» располагается на седьмой строчке, у команды в активе 44 очка.

