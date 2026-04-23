Спецпосланник Дональда Трампа предложил заменить сборную Ирана на Италию на ЧМ-2026

Паоло Замполли, спецпосланник президента США Дональда Трампа, предложил заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Подтверждаю, что я предложил Трампу и президенту ФИФА Джанни Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, было бы мечтой увидеть Италию на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить попадание на первенство планеты», — приводит слова Замполли The Guardian со ссылкой на Financial Times.

В рамках группы G чемпионата мира по футболу Иран должен встретиться с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом.

Напомним, сборная Италии уступила в решающем матче квалификации команде Боснии и Герцеговины и не попала на турнир.