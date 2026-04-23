Семак остался недоволен вышедшими на замену игроками «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замены Максима Глушенкова и Дугласа Сантоса в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0). Глушенкова и Сантоса заменили на 58-й минуте. Вместо них на поле вышли Роман Вега и Андрей Мостовой.

— Вынужденно из-за карточек поменяли Глушенкова и Сантоса? Если так, оставило ли это какой-то отпечаток на игре, на ваш взгляд?

— Да, замены вынужденные и у одного, и у второго. Учитывая, как складывалась игра, конечно, нужно было убирать тех футболистов, которые на карточках. Как сказалось — сложно сказать. Конечно, Глушенков и Дуглас Сантос важные игроки для нашей команды, которые могут как раз создавать эту остроту. Вышедшие на замену, может быть, не так ярко старались. По движению неплохо, но в плане качества, конечно, тоже не смогли создать ту остроту, которую нам хотелось бы видеть, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на стадионе «Газпром Арена» с грозненским «Ахматом» 26 апреля.

«Локомотив», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 49 очков. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 25 апреля.