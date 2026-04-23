«Хотя мог бы получить минуты Шевалье». L'Équipe — об игре Сафонова в матче «ПСЖ» — «Нант»

Авторитетное издание L'Équipe оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в перенесённом матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (3:0).

Франция — Лига 1 . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Нант
Нант
1:0 Кварацхелия – 13'     2:0 Дуэ – 37'     3:0 Кварацхелия – 50'    

«Команда из Нанта, которой грозит вылет, могла совсем рухнуть, но нашла силы отыграться в системе 5-3-2 — Луи Леру, казалось, сравнял счёт красивым ударом (22-я минута), однако VAR вмешался снова и отменил гол из‑за положения вне игры… Матвей Сафонов вышел в старте, хотя мог бы получить минуты Люка Шевалье. Россиянин был внимателен при ударах Маттиса Аблина (36-я, 43-я минуты). Во втором тайме он почти не напрягался», — говорится в статье на сайте L'Équipe.

Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Матч с «Нантом» стал для него 17-м подряд в стартовом составе. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

