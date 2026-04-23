«Атланта» с Миранчуком потерпела четвёртое поражение подряд в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Победный гол за «Атланту» забил Фафа Пико. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.

За «Нью-Инглэнд» отличились Уилл Сэндс и Пейтон Миллер.

Таким образом, «Атланта» потерпела четвёртое поражение подряд в МЛС. «Нью-Инглэнд», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.

В следующем матче МЛС «Атланта Юнайтед» встретится с «Торонто», а «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет с «Интер Майами». Матчи пройдут 25 и 26 апреля соответственно.