Атланта Юнайтед — Нью-Инглэнд Революшн, результат матча МЛС 23 апреля 2026, счет 1:2

«Атланта» с Миранчуком потерпела четвёртое поражение подряд в МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
23 апреля 2026, четверг. 02:45 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
1:0 Пико – 38'     1:1 Сэндс – 73'     1:2 Miller – 78'    

Победный гол за «Атланту» забил Фафа Пико. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.

За «Нью-Инглэнд» отличились Уилл Сэндс и Пейтон Миллер.

Таким образом, «Атланта» потерпела четвёртое поражение подряд в МЛС. «Нью-Инглэнд», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.

В следующем матче МЛС «Атланта Юнайтед» встретится с «Торонто», а «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет с «Интер Майами». Матчи пройдут 25 и 26 апреля соответственно.

