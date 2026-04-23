Миранчук впервые вывел «Атланту Юнайтед» на матч МЛС с капитанской повязкой

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Мирачнук попал в стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн».

30-летний россиянин вышел на поле с капитанской повязкой.

Миранчук в матче МЛС впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой. 16 апреля в матче Открытого кубка США с клубом «Чаттануга» (3:1) Алексей впервые получил капитанскую повязку.

Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. Он сыграл в 59 матчах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее полузащитник играл за «Торино», «Аталанту» и московский «Локомотив». За национальную команду России Алексей провёл 50 матчей, в которых забил 10 голов.