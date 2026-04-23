Миранчук впервые вывел «Атланту Юнайтед» на матч МЛС с капитанской повязкой
Поделиться
Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Мирачнук попал в стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн».
США — Major League Soccer . МЛС
23 апреля 2026, четверг. 02:45 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
1:0 Пико – 38' 1:1 Сэндс – 73' 1:2 Miller – 78'
30-летний россиянин вышел на поле с капитанской повязкой.
Миранчук в матче МЛС впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой. 16 апреля в матче Открытого кубка США с клубом «Чаттануга» (3:1) Алексей впервые получил капитанскую повязку.
Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. Он сыграл в 59 матчах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
Ранее полузащитник играл за «Торино», «Аталанту» и московский «Локомотив». За национальную команду России Алексей провёл 50 матчей, в которых забил 10 голов.
Комментарии
- 23 апреля 2026
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:37
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:44
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:27
-
17:14
-
17:10
-
17:08
-
17:05
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:32
-
16:32
-
16:27
-
16:20
-
16:17