Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Миранчук впервые вывел «Атланту Юнайтед» на матч МЛС с капитанской повязкой

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Мирачнук попал в стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн».

США — Major League Soccer . МЛС
23 апреля 2026, четверг. 02:45 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
1:0 Пико – 38'     1:1 Сэндс – 73'     1:2 Miller – 78'    

30-летний россиянин вышел на поле с капитанской повязкой.

Миранчук в матче МЛС впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой. 16 апреля в матче Открытого кубка США с клубом «Чаттануга» (3:1) Алексей впервые получил капитанскую повязку.

Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. Он сыграл в 59 матчах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее полузащитник играл за «Торино», «Аталанту» и московский «Локомотив». За национальную команду России Алексей провёл 50 матчей, в которых забил 10 голов.

