«10 лет назад я сделал правильный выбор». Гвардиола — об увольнении Росеньора из «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Бёрнли» (1:0) в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026 прокомментировал увольнение наставника «Челси» Лиама Росеньора.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 5'    

«Мне жаль слышать это. Уверен, что он тренер высокого уровня. Каждый раз, когда такое происходит, вновь и вновь думаю, как мне повезло работать в этом клубе. 10 лет назад я сделал правильный выбор, придя в организацию с сильным руководством, хорошими генеральными и спортивными директорами. Стабильность и доверие людей, с которыми сотрудничаю, впечатляют. Мне очень повезло», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети X.

22 апреля «Челси» объявил об увольнении Росеньора с поста главного тренера. Английский специалист перешёл из «Страсбурга» в «Челси» в январе. Cоглашение между сторонами было рассчитано до 2032 года.

Материалы по теме
Увольнение тренера в «Челси», шайба Кучерова. Главные события в спорте 22 апреля
Увольнение тренера в «Челси», шайба Кучерова. Главные события в спорте 22 апреля
