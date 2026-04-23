Только один тренер был хуже Росеньора по среднему набору очков в «Челси» в АПЛ в XXI веке

Бывший тренер «Челси» Лиам Росеньор набирал 1,31 очка в среднем за матч по итогам карьеры во главе лондонцев в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает статистический портал Transfermarkt.

По информации источника, меньше Росеньора набирал в XXI веке лишь один тренер — Грэм Поттер. Его статистика составляет 1,27 очка в 22 матчах. У Лиама было лишь 13 встреч в АПЛ во главе «синих».

Лучшим в XXI веке по данному показателю был израильский специалист Авраам Грант (2,32 очка в среднем за матч). Грант возглавлял лондонцев всего в 32 матчах (сезон-2007/2008). В тройку вошли Жозе Моуринью (2,19) и Антонио Конте (2,14).