Инсайдер Джейкобс назвал причины и раскрыл подробности увольнения Росеньора из «Челси»

Журналист и инсайдер Бен Джейкобс прокомментировал увольнение главного тренера «Челси» Лиама Росеньора.

«Челси» посчитал, что это единственный выход, чтобы попытаться выйти в еврокубки и выиграть Кубок Англии. Источники сообщают, что несколько ведущих игроков потеряли веру в главного тренера «Челси». Ожидается тщательный процесс поиска замены, поскольку «Челси» знает, что этим летом есть несколько квалифицированных свободных тренеров.

Сейчас основное внимание уделяется стабильности и созданию наилучших условий для сильного завершения сезона. Игроки и персонал были проинформированы до объявления.

Решение было принято руководством клуба. Источники сообщают, что признаются некоторые ошибки, допущенные не только при назначении Росеньора, но и на протяжении всего сезона, извлекаются уроки перед наймом нового главного тренера», — написал Джейкобс в соцсети X.

22 апреля «Челси» объявил об увольнении Росеньора с поста главного тренера. Английский специалист перешёл из «Страсбурга» в «Челси» в январе. Соглашение между сторонами было рассчитано до 2032 года.