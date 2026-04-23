Гендиректор клуба из УЕФА заявил, что они следят за футболистами из чемпионата России

Гендиректор клуба из УЕФА заявил, что они следят за футболистами из чемпионата России
Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал, что его клуб следит за российскими футболистами.

«Мы ищем футболистов с определёнными качествами, которые вписываются в нашу игровую модель. Нас не волнует, какой у них паспорт. В современном мире скаутинг на уровне первичного обнаружения талантов сильно зависит от данных. Следим за всеми рынками, в том числе и в России», — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».

За «Арис» выступает бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. В текущем сезоне он сыграл за команду в 18 матчах, но результативными действиями не отметился.

В чемпионате Кипра «Арис» после 30 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. В Лиге конференций команда не сумела пробиться в групповой этап, вылетев на стадии третьего квалификационного раунда.

Материалы по теме
Фото
«Для дельфинчика с братской любовью». Кокорин отправил подарок Соболеву
