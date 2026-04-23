Гендиректор клуба из УЕФА заявил, что они следят за футболистами из чемпионата России

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал, что его клуб следит за российскими футболистами.

«Мы ищем футболистов с определёнными качествами, которые вписываются в нашу игровую модель. Нас не волнует, какой у них паспорт. В современном мире скаутинг на уровне первичного обнаружения талантов сильно зависит от данных. Следим за всеми рынками, в том числе и в России», — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».

За «Арис» выступает бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. В текущем сезоне он сыграл за команду в 18 матчах, но результативными действиями не отметился.

В чемпионате Кипра «Арис» после 30 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. В Лиге конференций команда не сумела пробиться в групповой этап, вылетев на стадии третьего квалификационного раунда.