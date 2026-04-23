Агент Фёдора Чалова прояснил будущее игрока

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию, что ПАОК хочет продать форварда Фёдора Чалова.

«Слежу за матчами «Кайсериспора», где также выступает мой клиент Мигел Кардозу. Могу сказать, что Чалов хорошо играет, несмотря на то что пока не забивает. Просто надо понимать, во-первых, турецкий клуб сейчас находится в очень тяжёлом положении. Во-вторых, таким игрокам, как Фёдор, нужно выступать в командах, подходящих им по стилю игры.

До завершения чемпионата Турции осталось четыре тура, то есть четыре финала для «Кайсериспора», в которых Чалов может себя проявить. Но в любом случае Фёдор является очень талантливым игроком с большим потенциалом, у которого, уверен, будут и другие предложения от турецких и европейских клубов после этого сезона», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Чалов выступает за «Кайсериспор» на правах аренды с 4 февраля. В текущем сезоне в активе нападающего три гола и одна результативная передача в 33 матчах во всех турнирах.