Назван основной кандидат на пост тренера «Челси» — talkSPORT

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола является основным кандидатом на замену уволенному Лиаму Росеньору в «Челси», информирует talkSPORT

Накануне англичанин был отправлен в отставку с поста главного тренера.

В круг потенциальных кандидатов входят Эдди Хау из «Ньюкасла», Франческо Фариоли, возглавляющий «Порту», а также Филипе Луис и Эдин Терзич, однако Ираола — приоритетный вариант для назначения на постоянной основе грядущим летом. Баскский тренер уже официально объявил о своём уходе из нынешнего клуба по окончании сезона. Ранее Ираола отклонил предложение от «Кристал Пэлас», где он рассматривался в качестве преемника Оливера Гласнера.

До завершения текущего сезона обязанности главного тренера «синих» будет исполнять Калум Макфарлейн. Он занял этот пост в качестве временного наставника сразу после отставки Лиама Росеньора. Клуб планирует тщательно провести процесс отбора, чтобы утвердить нового тренера к началу летней предсезонной подготовки.

