Луис Энрике прокомментировал дубль Хвичи Кварацхелии в матче Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал игру вингера Хвичи Кварацхелии в матче с «Нантом» (3:0) в рамках 26-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026. Во встрече грузин отметился дублем.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
3 : 0
Нант
1:0 Кварацхелия – 13'     2:0 Дуэ – 37'     3:0 Кварацхелия – 50'    

«Хвича демонстрировал высокий уровень игры на протяжении всего сезона. Я говорю не о его качестве игры, потому что об этом все знают. Но говорю о его характере, как он защищается независимо от матча. А это действительно важно. Хвича думал, что это матч Лиги чемпионов», — приводит слова Энрике beIN Sports.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал девять результативных передач. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Грузии составляет € 90 млн.

Материалы по теме
«Хотя мог бы получить минуты Шевалье». L'Équipe — об игре Сафонова в матче «ПСЖ» — «Нант»
