Стало известно, сколько Росеньор заработал за каждый матч «Челси» — talkSPORT

«Челси» выплатит главному тренеру команды Лиаму Росеньору € 27,6 млн после увольнения специалиста с занимаемого поста, сообщает talkSPORT.

Таким образом, за каждый матч во главе клуба тренер заработал € 174 000, а за каждую победу — € 364 000.

Примечательно, что сумма неустойки — одна из крупнейших при увольнении за всю историю. Под руководством 41-летнего специалиста «Челси» проиграл пять встреч подряд в английской Премьер-лиге, не забив ни одного гола.

Росеньор перешёл из «Страсбурга» в «Челси» в январе. Действующее трудовое соглашение специалиста с командой было рассчитано до 2032 года.

«Челси» после 34 матчей чемпионата Англии набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр.