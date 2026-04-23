Николо Скира сообщил подробности о будущем Луиса Энрике в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» в одном шаге от продления контракта с испанским специалистом Луисом Энрике. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, новое соглашение Энрике с французским грандом будет рассчитано до 2029 года с возможностью продления до 2030-го.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство красно-синих неслучайно предлагает Энрике длительный контракт, так как соглашение спортивного директора Луиша Кампуша также истекает в 2030 году, а взаимоотношения португальца и испанца ценятся руководством. Действующий контракт испанского наставника с клубом рассчитан до лета 2027 года.