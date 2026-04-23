Тренер «Баварии» Компани прокомментировал победу над «Байером» в Кубке Германии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Байером» в полуфинале Кубка Германии.

Встреча состоялась 22 апреля на «БайАрене» в Леверкузене и завершилась со счётом 2:0 в пользу мюнхенцев.

«В первом тайме мы играли очень хорошо и с высокой интенсивностью, ничего им не позволяли. Во втором тайме «Байер» лучше вошёл в игру. Они заставили нас защищаться глубже, но хорошо с этим справились. Наслаждаемся этим временем, потому что речь идёт о титулах, мы по-прежнему готовы ко всему», — приводит слова Компани Bayern&Germany.

Также специалист ответил, на какой игре сосредоточится команда — с «Майнцем» в Бундеслиге или с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Теоретически мы переключимся на «Майнц», даже несмотря на то, что уже обеспечили себе титул. У нас есть чёткий план подготовки к матчам. Не хочу менять этот процесс, потому что все игры важны», — добавил Компани.

«Бавария» вышла в финал Кубка Германии впервые с 2020 года. За титул клуб поборется с победителем встречи «Штутгарт» — «Фрайбург».