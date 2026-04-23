Криштиану Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в финал Лиги чемпионов АФК 2
41-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мыслями о выходе в финал Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026. В полуфинале турнира саудовский коллектив разгромил «Аль-Ахли» из Катара со счётом 5:1. Отметим, Роналду провёл на поле в этой встрече 78 минут и не отметился результативными действиями.
Лига Чемпионов АФК 2 . 1/2 финала. 1-й матч
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
5 : 1
Аль-Ахли
Доха, Катар
0:1 Янсан – 10' 1:1 Коман – 12' 2:1 Анжело – 23' 3:1 Коман – 45+7' 4:1 Коман – 63' 5:1 Аль-Хамдан – 80'
«Горжусь командой. Финал ждёт!» — написал Роналду на своей странице в соцсети X.
В финале соревнования «Аль-Наср» встретится с японским клубом «Гамба Осака» 16 мая.
В нынешнем сезоне Криштиану провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отметился четырьмя результативными передачами.
