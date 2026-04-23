Гвардиола не остался разочарован игрой «Манчестер Сити» в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Бёрнли» (1:0) в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026 заявил, что не расстроен игрой своей команды

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
0:1 Холанд – 5'    

«А чем я должен быть расстроен? Тем, как мы сыграли? Или голами, которые не забили? У нас были моменты, много создали, провели великолепную встречу. Сделали всё необходимое после столь требовательного матча три дня назад. Это было требовательно. Это не было легко. Могли забить больше здесь. Никакого разочарования. Почему я должен быть разочарован? Мы на вершине таблицы. Разочарования не существует. Конечно, можем играть лучше и забивать больше голов. Парни сделали абсолютно всё, просто не забили больше. Ничего не достаётся просто так, действительно хорошо потрудились.

Почему мы сыграли не так сильно, как с «Арсеналом»? Совершенно с этим не согласен. В плане моментов сыграли лучше, чем в воскресенье. Конечно, «Арсенал»— выдающийся соперник. Знаем это. Непосредственно игра была действительно хороша», — сообщил Гвардиола Sky Sports.

