Сын Артеты дебютировал за команду «Арсенала» U18

Старший сын главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты Габриэль Артета дебютировал за юношескую команду «канониров» U18, сообщает ESPN.

16-летний Габриэль Артета Берналь попал в заявку юношеской команды «Арсенала» U18 на товарищеский матч с «Ипсвичем» ещё в феврале.

А в среду состоялся полноценный дебют Габриэля за команду U18 — появившись на замену во встрече со сверстниками из «Блэкберна» на 70-й минуте, Берналь поспособствовал победе своей команды со счётом 3:0.

В отличие от отца, который играл за «Эвертон», «ПСЖ» и «Арсенал» в качестве центрального полузащитника, Габриэль действует на позиции вингера, отмечает ESPN.