Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков рассказал, чем занимается на посту спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга

Кержаков рассказал, чем занимается на посту спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, чем он занимается на посту специального представителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Экс-футболист объявил, что занял свою должность в марте 2026 года.

«В целом занимаюсь вопросами, касающимися спорта нашего города, любых видов спорта, погружаюсь в соревновательный процесс, могу высказать какие-то предложения, решаю какие-то проблемные ситуации, которые возникают и с которыми обращаются в администрацию города. Я тот человек, который во всё это погружается и старается улучшить. Делюсь своим опытом для развития спорта в городе», — приводит слова Кержакова ТАСС.

За свою карьеру Кержаков провёл 386 матчей за «Зенит», в которых забил 162 гола и отдал 71 результативную передачу. Также игрок выступал за испанскую «Севилью» и московское «Динамо».

Материалы по теме
Губерниев отреагировал на результат матча «Локомотива» с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android