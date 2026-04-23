Кержаков рассказал, чем занимается на посту спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, чем он занимается на посту специального представителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Экс-футболист объявил, что занял свою должность в марте 2026 года.

«В целом занимаюсь вопросами, касающимися спорта нашего города, любых видов спорта, погружаюсь в соревновательный процесс, могу высказать какие-то предложения, решаю какие-то проблемные ситуации, которые возникают и с которыми обращаются в администрацию города. Я тот человек, который во всё это погружается и старается улучшить. Делюсь своим опытом для развития спорта в городе», — приводит слова Кержакова ТАСС.

За свою карьеру Кержаков провёл 386 матчей за «Зенит», в которых забил 162 гола и отдал 71 результативную передачу. Также игрок выступал за испанскую «Севилью» и московское «Динамо».