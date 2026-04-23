Голы Суареса и Де Пауля помогли «Интер Майами» обыграть «Реал Солт-Лейк» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Реал Солт-Лейк» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Сэнди на стадионе «Америка Ферст Филд» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе «Интер Майами» забивали уругвайский форвард Луис Суарес и аргентинский полузащитник Родриго Де Пауль. Звёздный форвард «цапель» Лионель Месси результативными действиями в данном матче не отметился.

«Интер Майами» продлил беспроигрышную серию в МЛС до семи матчей и одержал вторую победу подряд. «Реал Солт-Лейк» прервал шестиматчевую серию без поражений.

В следующем матче «Реал Солт-Лейк» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Гэлакси» 27 апреля, а «Интер Майами» сыграет дома с «Нью-Инглэнд Революшн» 26 апреля.