Реал Солт-Лейк — Интер Майами, результат матча 23 апреля 2026, счет 0:2, МЛС сезон-2026

Голы Суареса и Де Пауля помогли «Интер Майами» обыграть «Реал Солт-Лейк» в матче МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Реал Солт-Лейк» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Сэнди на стадионе «Америка Ферст Филд» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

США — Major League Soccer . МЛС
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
Окончен
0 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Де Пауль – 82'     0:2 Суарес – 84'    

В составе «Интер Майами» забивали уругвайский форвард Луис Суарес и аргентинский полузащитник Родриго Де Пауль. Звёздный форвард «цапель» Лионель Месси результативными действиями в данном матче не отметился.

«Интер Майами» продлил беспроигрышную серию в МЛС до семи матчей и одержал вторую победу подряд. «Реал Солт-Лейк» прервал шестиматчевую серию без поражений.

В следующем матче «Реал Солт-Лейк» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Гэлакси» 27 апреля, а «Интер Майами» сыграет дома с «Нью-Инглэнд Революшн» 26 апреля.

