Тренер «Динамо» Гусев: то, что был яркий старт, это уже история

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после поражения от казанского «Рубина» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России высказался о проблемах в игре команды.

– После яркого старта этой весной в последних матчах только одна победа, что случилось?

– То, что был яркий старт, это уже история. О нём уже надо забыть и двигаться дальше. Проблема, в каком темпе играем последние матчи. Мы просили быстрее двигать мяч и принимать решения. Если будем так медленно играть, ничего не будет получаться ни с одной командой РПЛ. Если будем так медленно в центре поля двигать мяч, без разворотов и проникающих передач, сопернику не составит большого труда обороняться против нас, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.