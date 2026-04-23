Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Гусев: то, что был яркий старт, это уже история

Тренер «Динамо» Гусев: то, что был яркий старт, это уже история
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после поражения от казанского «Рубина» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России высказался о проблемах в игре команды.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    

– После яркого старта этой весной в последних матчах только одна победа, что случилось?
– То, что был яркий старт, это уже история. О нём уже надо забыть и двигаться дальше. Проблема, в каком темпе играем последние матчи. Мы просили быстрее двигать мяч и принимать решения. Если будем так медленно играть, ничего не будет получаться ни с одной командой РПЛ. Если будем так медленно в центре поля двигать мяч, без разворотов и проникающих передач, сопернику не составит большого труда обороняться против нас, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Вот это «Рубин»! Впервые за пять лет обыграли «Динамо» — ещё и без Даку! Видео
Вот это «Рубин»! Впервые за пять лет обыграли «Динамо» — ещё и без Даку! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android