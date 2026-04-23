Тренер «Рубина» Артига прокомментировал победу в матче РПЛ с «Динамо» Москва

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о победе в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:0).

— Мы взяли важные три очка, я очень доволен игрой, которую показала команда. Благодарен игрокам за то, что они действовали смело не только в обороне, но и в атаке, играли со своим лицом. Понимали, что будут моменты, когда команде нужно будет терпеть, но при этом создавали моменты и хотели забить. Забили один гол, но по моментам, возможно, заслужили большего.

— Снова игра с сильным соперником без Даку и снова победа. Совпадение?

— Я горд, что через два дня после дня рождения клуба «Рубин» одержал 1000-ю победу в чемпионатах России, а в последний раз здесь побеждали пять лет назад. Выиграли у качественной команды, которая обладает невероятным подбором исполнителей, особенно в атаке. Но мы вышли без чувства неполноценности и страха, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».