Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«По игре не уступили, но по счёту уступили». Кононов — о поражении «Торпедо» от «Урала»

Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче 30-го тура Лиги Pari с екатеринбургским «Уралом» (0:2).

Россия — Лига PARI . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Бегич – 13'     2:0 Акбашев – 22'    

«Конечно, ожидали, что с первых минут «Урал» будет атаковать. Готовились к этому. В противовес хотели поставить свои быстрые атаки. Они у нас были — несколько таких атак. Но мы не воспользовались своим шансом. «Урал» воспользовался. По сути, за всю игру ими было создано два момента — два гола. Хорошая реализация. Но мы не доиграли эти два эпизода.

Во втором тайме имели превосходство. Позиционные атаки неплохие проводили, подходы. Но не использовали свои моменты. В целом, считаю, что по игре не уступили, но по счёту уступили», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

Материалы по теме
Топ-события четверга: «Спартак» — «Краснодар», Кубок Стэнли, теннисный «тысячник» и НБА
Топ-события четверга: «Спартак» — «Краснодар», Кубок Стэнли, теннисный «тысячник» и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android