«По игре не уступили, но по счёту уступили». Кононов — о поражении «Торпедо» от «Урала»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче 30-го тура Лиги Pari с екатеринбургским «Уралом» (0:2).

«Конечно, ожидали, что с первых минут «Урал» будет атаковать. Готовились к этому. В противовес хотели поставить свои быстрые атаки. Они у нас были — несколько таких атак. Но мы не воспользовались своим шансом. «Урал» воспользовался. По сути, за всю игру ими было создано два момента — два гола. Хорошая реализация. Но мы не доиграли эти два эпизода.

Во втором тайме имели превосходство. Позиционные атаки неплохие проводили, подходы. Но не использовали свои моменты. В целом, считаю, что по игре не уступили, но по счёту уступили», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».