Василий Березуцкий прокомментировал победу «Урала» в матче с «Торпедо»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Василий Березуцкий высказался о матче 30-го тура Лиги Pari с московским «Торпедо» (2:0).

«Тяжёлая игра. У «Торпедо» был на один день больше на подготовку. Мне понравился первый тайм. Во втором тайме много теряли мячи, плохо выходили из обороны. Но, в принципе, результатом я доволен.

Безголевая серия Секулича? Во-первых, Секулич — очень важный игрок для нашей команды. Во-вторых, он проводит потрясающие матчи, в которых много работает и приносит большую пользу. Понятно, что от нападающего ждём голов, но бывает, что наступает чёрная полоса. Секулич — очень важное звено для команды.

Не мешайте Морозову быть нашим Сульшером, который был в «Манчестер Юнайтед». Он выходит на замену — и всё время забивает. Как по мне, ему рановато играть полный матч, поэтому он выходит на замену и пока приносит результат.

Насколько команда готова к РПЛ? Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти напрямую. Понятно, что в этой ситуации не всё зависит от нас. Наша задача — выиграть все оставшиеся матчи», — приводит слова Березуцкого телеграм-канал «Урала».