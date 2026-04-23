Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Василий Березуцкий прокомментировал победу «Урала» в матче с «Торпедо»

Комментарии

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Василий Березуцкий высказался о матче 30-го тура Лиги Pari с московским «Торпедо» (2:0).

Россия — Лига PARI . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Бегич – 13'     2:0 Акбашев – 22'    

«Тяжёлая игра. У «Торпедо» был на один день больше на подготовку. Мне понравился первый тайм. Во втором тайме много теряли мячи, плохо выходили из обороны. Но, в принципе, результатом я доволен.

Безголевая серия Секулича? Во-первых, Секулич — очень важный игрок для нашей команды. Во-вторых, он проводит потрясающие матчи, в которых много работает и приносит большую пользу. Понятно, что от нападающего ждём голов, но бывает, что наступает чёрная полоса. Секулич — очень важное звено для команды.

Не мешайте Морозову быть нашим Сульшером, который был в «Манчестер Юнайтед». Он выходит на замену — и всё время забивает. Как по мне, ему рановато играть полный матч, поэтому он выходит на замену и пока приносит результат.

Насколько команда готова к РПЛ? Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти напрямую. Понятно, что в этой ситуации не всё зависит от нас. Наша задача — выиграть все оставшиеся матчи», — приводит слова Березуцкого телеграм-канал «Урала».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android