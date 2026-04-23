Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, состоятся заключительные матчи 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На сегодня запланированы три игры чемпионата страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписание игрового дня.

Расписание матчей 26-го тура Российской Премьер-Лиги на 23 апреля (время московское):

17:30. «Акрон» — «Динамо» Махачкала;

19:45. «Спартак» — «Краснодар»;

19:45. «Ахмат» — «Балтика».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит». Команда Сергея Семака за 26 матчей набрала 56 очков. На второй строчке идёт действующий чемпион «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева 54 очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (49).