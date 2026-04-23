Тренер «Динамо» Гусев оценил связку Тюкавина с Сергеевым

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о совместной игре нападающих Константина Тюкавина и Ивана Сергеева в матче 26-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    

– Как оцените выход Сергеева и их связку с Тюкавиным?
– Иногда ситуация требует выхода второго нападающего. Когда соперник сидит в нижнем блоке, то нам надо быстро доставлять мяч до флангов и делать передачи, и тогда требуется ещё один форвард. Но с сегодняшним движением мяча его было невозможно туда доставить, и дело тут не в Сергееве.

– Плохое движение мяча связано с активным прессингом «Рубина» или это недоработка игроков?
– Не думаю, что дело в их прессинге, хотя они действительно напрягали наших игроков. Но в первую очередь это связано с принятием решений. Команды прекрасно понимают, что если мы будем с мячом, то можем создать проблемы, и, естественно, играют с нами плотно. Постоянно повторяем, что надо быстрее двигать мяч, делать развороты, но, когда мы делаем три-четыре касания в центре поля, любая команда будет тебя накрывать. Когда играли в начале года быстро, тогда всё и получалось. У меня есть понимание, почему это происходит, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

