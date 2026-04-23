Франк Артига ответил, сработал ли план «Рубина» на игру с «Динамо» Москва

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о плане на матч 26-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    

— Можно ли сказать, что ваш план на игру полностью сработал и насколько предсказуема для вас была игра «Динамо» в нападении?
— Сложно эту игру полностью предвидеть, всё-таки исполнители у «Динамо» высочайшего уровня. По подбору игроков группы атаки, возможно, «Динамо» сильнейшая команда в чемпионате. Всегда есть опасность, что они за счёт индивидуальных действий могут решить исход матча в любой момент. Поэтому было важно против этой группы атаки сыграть максимально цепко, чтобы им было максимально некомфортно действовать. Также было важно включать агрессивный прессинг, не оставлять зазоров между линиями. И мы знали, что мы можем выходить из обороны в атаку через фланги, что можем здесь нанести сопернику урон. Сегодня это получилось. Хочу отметить всю команду за самоотдачу, все действовали как единое целое, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

