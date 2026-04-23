«Пенальти был». Нападающий «Локомотива» Раков — о матче с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков, восстанавливающийся после травмы, высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Поначалу было скучновато, но в конце дали огня. Поставили пенальти — можно было побеждать. Пенальти был, должны были забивать, но в итоге ничья», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 49 очков за 26 матчей. «Зенит» располагается на первой строчке, заработав 56 очков.