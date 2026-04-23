Игрок «Зенита» Дивеев: Вендел должен быть на ЧМ, а Педро вообще станет звездой

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался о возможном участии игроков команды в чемпионате мира 2026 года.

«Буду болеть за Луиса Энрике и Дугласа Сантоса на чемпионате мира. Это однозначно игроки уровня сборной Бразилии. И тот же Педро — могу выделить многих. Вендел, Барриос — все очень сильные. Думаю, Педро в дальнейшем вообще будет звездой, если продолжит так же работать и уедет в хорошую команду. В потенциале это очень большой футболист. Вендел тоже должен быть в составе сборной Бразилии на ЧМ. Какой он объём даёт, как выкладывается на поле и на тренировках… Честно, таких игроков давно не видел», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.