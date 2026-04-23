Тренер «Зенита»: 100% судьи поддушивают нас

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о судействе после матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». На последних минутах в ворота петербуржцев был назначен спорный пенальти, однако железнодорожники не реализовали его. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

— Не понял, что это за пенальти. Мне кажется, что никто не понял. Но тем не менее с этим нужно жить. Хорошо, что наш вратарь потащил. Но без скандалов, видимо, не бывает.

— Получается, что судьи душат «Зенит»?

— 100% судьи поддушивают «Зенит», — приводит слова Виллиама де Оливейры интернет-портал Legalbet.