«Спартак» — «Краснодар»: во сколько начало матча 26-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 апреля, в рамках 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит». Команда Сергея Семака за 26 матчей набрала 56 очков. На второй строчке идёт действующий чемпион «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева 54 очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (49). «Спартак» занимает пятое место с 45 очками.