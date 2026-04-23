«Мы победили, обо всём остальном не надо думать». Холанд — о матче «Ман Сити» с «Бёрнли»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о победе в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (1:0). Норвежский форвард стал автором единственного гола.

«Да, у нас было много шансов, но я рад, что мы победили, и это самое главное. Обо всём остальном не надо думать. Просто старайтесь победить.

1:0 — это потрясающе, я очень рад. Очень рад, что мы победили и получили три очка. Мы на вершине турнирной таблицы, так что радуйтесь. Главное — победить, неважно как. Стараемся играть в свой футбол и просто стараемся победить, вот что нужно в настрое. А теперь сосредоточимся на субботе. Не стоит думать о голах, надо думать о победе», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».