Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Мы победили, обо всём остальном не надо думать». Холанд — о матче «Ман Сити» с «Бёрнли»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о победе в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (1:0). Норвежский форвард стал автором единственного гола.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 5'    

«Да, у нас было много шансов, но я рад, что мы победили, и это самое главное. Обо всём остальном не надо думать. Просто старайтесь победить.

1:0 — это потрясающе, я очень рад. Очень рад, что мы победили и получили три очка. Мы на вершине турнирной таблицы, так что радуйтесь. Главное — победить, неважно как. Стараемся играть в свой футбол и просто стараемся победить, вот что нужно в настрое. А теперь сосредоточимся на субботе. Не стоит думать о голах, надо думать о победе», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».

