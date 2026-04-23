Голкипер «Торонто» сравнял счёт на 90+6-й минуте матча МЛС с «Филадельфией»
Голкипер «Торонто» Лука Гавран отметился голом в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». Он отличился на 90+6-й минуте, установив итоговый счёт — 3:3.
США — Major League Soccer . МЛС
23 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
3 : 3
0:1 Iloski – 45+5' 0:2 Жан Жак – 52' 1:2 Сарджент – 56' 2:2 Франклин – 64' 2:3 Харриэль – 89' 3:3 Гавран – 90+6'
Кроме Гаврана, в составе «Торонто» отличились Джошуа Сарджент и Кобе Франклин. За «Филадельфию» забили Милан Илоски, Денли Жан Жак и Натан Харриэль. По ходу матча «Филадельфия» вела 3:0 и 3:2.
«Филадельфия Юнион» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Команда набрала пять очков за девять матчей. «Торонто» располагается на шестой строчке, заработав 13 очков. На первом месте находится «Нэшвилл» (19).
