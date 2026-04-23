Голкипер «Торонто» сравнял счёт на 90+6-й минуте матча МЛС с «Филадельфией»

Голкипер «Торонто» Лука Гавран отметился голом в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». Он отличился на 90+6-й минуте, установив итоговый счёт — 3:3.

Права на видео принадлежат MLS.

Кроме Гаврана, в составе «Торонто» отличились Джошуа Сарджент и Кобе Франклин. За «Филадельфию» забили Милан Илоски, Денли Жан Жак и Натан Харриэль. По ходу матча «Филадельфия» вела 3:0 и 3:2.

«Филадельфия Юнион» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Команда набрала пять очков за девять матчей. «Торонто» располагается на шестой строчке, заработав 13 очков. На первом месте находится «Нэшвилл» (19).