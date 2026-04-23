Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Торонто» сравнял счёт на 90+6-й минуте матча МЛС с «Филадельфией»
Комментарии

Голкипер «Торонто» Лука Гавран отметился голом в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». Он отличился на 90+6-й минуте, установив итоговый счёт — 3:3.

США — Major League Soccer . МЛС
23 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Окончен
3 : 3
0:1 Iloski – 45+5'     0:2 Жан Жак – 52'     1:2 Сарджент – 56'     2:2 Франклин – 64'     2:3 Харриэль – 89'     3:3 Гавран – 90+6'    

Права на видео принадлежат MLS.

Кроме Гаврана, в составе «Торонто» отличились Джошуа Сарджент и Кобе Франклин. За «Филадельфию» забили Милан Илоски, Денли Жан Жак и Натан Харриэль. По ходу матча «Филадельфия» вела 3:0 и 3:2.

«Филадельфия Юнион» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Команда набрала пять очков за девять матчей. «Торонто» располагается на шестой строчке, заработав 13 очков. На первом месте находится «Нэшвилл» (19).

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android