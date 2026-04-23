Эсекьель Барко пообещал сделать татуировку в случае выигрыша трофея со «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко пообещал сделать татуировку в случае выигрыша трофея с московским клубом. Напомним, в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице, а в Фонбет Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов.

«Место ещё есть. Если выиграем какой-нибудь кубок со «Спартаком», обязательно сделаю татуировку», — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. На родине он выступал за клубы «Ривер Плейт» и «Индепендьенте», а также защищал цвета американской «Атланты Юнайтед».