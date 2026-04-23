Нападающий «Локомотива» Раков — о рецидиве травмы: тяжеловато, но я сильный, справлюсь

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков высказался о рецидиве травмы. Ранее столичный клуб на своём официальном сайте объявил о возвращении игрока из «Крыльев Советов», где он выступал на правах аренды. Причина — травма, которая больше не позволит футболисту сыграть в текущем сезоне.

«Понял, что аренда в «Крыльях» закончена после кубкового матча с «Локомотивом», на следующий день травмировался на тренировке. После этого аренду прекратили, и я вернулся восстанавливаться в «Локомотив». Психологически тяжеловато, но я сильный — справлюсь», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.