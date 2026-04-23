Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Раков сообщил ориентировочный срок восстановления после травмы

Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков высказался о сроках восстановления после травмы. Ранее футболист досрочно вернулся из аренды из самарских «Крыльев Советов».

«Что касается сроков моего восстановления, думаю, медицинский штаб огласит это. Я пока не знаю. Ориентировочно — около месяца», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Раков провёл 10 матчей за «Крылья Советов», в которых забил пять мячей и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Пенальти был». Нападающий «Локомотива» Раков — о матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android