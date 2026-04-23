«Акрон» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:30

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 23 очка за 25 матчей. «Акрон» находится на 12-й строчке, заработав 23 очка. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 56 очков.