«Майнц» — «Бавария»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию

Метц — Монако. Прямая трансляция
Майнц — Бавария Мюнхен: во сколько начало матча 31-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Майнц» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра встречи выступит Мартин Петерзен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Майнц» — «Бавария» в России принадлежат Okko.
Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Окончен
3 : 4
Бавария
1:0 Кор – 15'     2:0 Небель – 29'     3:0 Бекер – 45+2'     3:1 Джексон – 53'     3:2 Олисе – 73'     3:3 Мусиала – 80'     3:4 Кейн – 83'    

В минувшем туре «Майнц» разделил очки с мёнхенгладбахской «Боруссией» — 1:1. «Бавария» победила «Штутгарт» со счётом 4:2. В следующем туре команда Урса Фишера встретится с «Санкт-Паули» (3 мая). Мюнхенский клуб проведёт матч с «Хайденхаймом» (2 мая).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
