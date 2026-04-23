«Цвета страны побеждают усталость». Игорь Дивеев — о мотивации в матчах сборной России

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался об игре за национальную команду России в условиях отстранения от международных турниров.

— Ты успел сыграть за сборную на Евро, тебе есть с чем сравнивать нынешнюю ситуацию. Не устал?

— Даже нельзя сравнивать официальные игры с товарищескими — это совсем разные вещи. Но когда приезжаешь в сборную своей страны, понимаешь, что должен защищать её цвета. Приезжаешь и играешь. Конечно, это не официальные матчи. Но понимание, что это цвета твоей страны, побеждает усталость от отстранения, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.