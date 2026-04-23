Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Если есть спорные моменты, звоните». Мостовой — арбитрам после пенальти в ворота «Зенита»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о судействе в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Просто безобразие! Вы издеваетесь? Вы во что превращаете футбол? Безобразие, когда после VAR назначают такой пенальти. Откуда вы это берёте? В футбол нужно уметь играть. Я даже предложил судьям переодеться и выйти поиграть «11 на 11». Они хоть немножко поймут, что в футболе есть свои правила. Кошмар! Я был в Центре VAR, когда в кубковом матче назначили пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом». Там и сказал арбитрам: «Зачем вы усложняете футбол?»

Если есть какие-то спорные моменты, звоните Мостовому. Он через 30 секунд всё скажет, был пенальти или нет. Да, где-то, может, один раз из 50 ошибёмся в спорных моментах. Если говорить о назначенном пенальти в ворота «Зенита», то даже слов не находится, как охарактеризовать этот момент. Когда показали глаза Дивеева, он стоял и говорил: «А что?» Я сам в шоке был. Два игрока борются головой, мяч отскакивает и попадает в ноготь руки, которая была на весу во время прыжка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

