«Тяжело подобрать слова». Тюкавин сделал заявление после поражения «Динамо» от «Рубина»

«Тяжело подобрать слова». Тюкавин сделал заявление после поражения «Динамо» от «Рубина»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о поражении в домашнем матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча прошла 22 апреля. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Рубина».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    

«Тяжело подобрать слова после вчерашнего матча. Понимаю, что подвели вас — должны были показывать другой футбол и побеждать. Хочу сказать спасибо всем, кто был с нами, и извиниться за такую игру.

Но сейчас важно не отворачиваться друг от друга. В воскресенье ждём вас на стадионе — приходите, поддержите нас. Нам это правда нужно», — написал Тюкавин в своём телеграм-канале.

В воскресенье, 26 апреля, московское «Динамо» на домашнем стадионе примет «Сочи» в матче 27-то тура Мир Российской Премьер-Лиги.

