«Сразу влюбился в город». Николас Ломбертс – о решении перейти в «Зенит» в 2007 году

Комментарии

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, как решился на переход в клуб в 2007 году.

«Я был в отпуске, когда мой агент позвонил мне. Он сказал, что у него есть предложения от нескольких клубов. Один – из Берлина, а также от «Зенита» из Санкт-Петербурга. Я не знал точно, на каком они идут месте, как у них дела. Тренером был Дик Адвокат, он предложил встретиться в Нидерландах, недалеко отсюда. Я до сих пор помню тот отель. Мы встретились и он сказал: «У нас всё отлично. Мы первые в чемпионате. Мне нужно, чтобы ты подписал контракт очень быстро, потому что много игроков дисквалифицированы или травмированы». Он предложил: «Приезжай в Петербург, посмотри, понравится ли тебе. Если нет, мы быстро переключимся, потому что нам срочно нужен защитник». Я поехал с моей девушкой, сейчас она моя жена, с отцом и агентом. Мы приехали и сразу влюбились в город. Нас отвезли к Неве, прокатили на лодке, показали стадион», — сказал Ломбертс в сериале «Зенит» навсегда».

