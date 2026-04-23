Ломбертс — о переходе в «Зенит» в 2007 году: это был прыжок в неизвестность

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, как решился на переход в клуб в 2007 году.

«Я сказал отцу: «Давай попробуем». Если не получится – ну, хотя бы попытались. Это был прыжок в неизвестность, но в итоге – лучшее решение в моей карьере», — сказал Ломбертс в сериале «Зенит» навсегда».

41-летний Ломбертс выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2017 год. С санкт-петербургским клубом он стал обладателем Кубка УЕФА (2007/2008), четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015), двукратным победителем Кубка России (2009/2010, 2015/2016) и обладателем Суперкубка страны (2015).